Эллас Верона

03.10.2022, FT 1 : 2
Италия04 октября 2022, 00:34 | Обновлено 04 октября 2022, 00:38
43
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Верона – Удинезе – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Италии
04 октября 2022, 00:34 | Обновлено 04 октября 2022, 00:38
43
0
В поединке 8-го тура Серии А «Удинезе» добился волевой победы над «Вероной», забив победный гол в компенсированное время – 2:1.
Видеообзор матча
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