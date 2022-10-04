Эллас Верона

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04 октября 2022, 00:34 | Обновлено 04 октября 2022, 00:38
43
0

Верона – Удинезе – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Италии

04 октября 2022, 00:34 | Обновлено 04 октября 2022, 00:38
43
0
Верона – Удинезе – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 8-го тура Серии А «Удинезе» добился волевой победы над «Вероной», забив победный гол в компенсированное время – 2:1.

Видеообзор матча

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Серия A чемпионат Италии по футболу Верона видео голов и обзор Удинезе
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Источник Sport.ua
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