ВИДЕО. Что почитать болельщику? Лучшие футбольные книги

Что подарить футбольному болельщику? Какую футбольную книгу следует прочитать? Какая футбольная автобиография самая интересная? Попробуем разобраться в новом выпуске!

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01:27 Поставь лайк, пожалуйста

02:18 Саймон Купер, Стефан Шимански – «Футболономика»

04:34 Виталий Кварцяный – «Футбол – это не только победы»

05:31 Гильем Балага – «Роналду»/«Месси»

06:00 Марти Перарнау – «Пеп: Конфиденциально», «Эволюция Гвардиолы»/ Лу Мартин, Пол Баллус – «Pep's City»

09:28 Эльмар Невелинг – «Юрген Клопп. Биография»

11:53 Майкл Мориц, Сэр Алекс Фергюсон «Менеджмент в стиле Манчестер Юнайтед»

13:35 Владимир Кличко, Штефани Билен – «Управление вызовами. Как применить спортивную стратегию в жизни и бизнесе»

14:45 Питер Крауч «Как это быть футболистом?» (2 части)

17:29 Златан Ибрагимович, Давид Лагеркранц – «Я – Златан» - МОЙ ТОП

21:16 Финальное!