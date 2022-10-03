ВИДЕО. Что почитать болельщику? Лучшие футбольные книги
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
Что подарить футбольному болельщику? Какую футбольную книгу следует прочитать? Какая футбольная автобиография самая интересная? Попробуем разобраться в новом выпуске!
00:00 Привет! Поделись своей книгой.
01:27 Поставь лайк, пожалуйста
02:18 Саймон Купер, Стефан Шимански – «Футболономика»
04:34 Виталий Кварцяный – «Футбол – это не только победы»
05:31 Гильем Балага – «Роналду»/«Месси»
06:00 Марти Перарнау – «Пеп: Конфиденциально», «Эволюция Гвардиолы»/ Лу Мартин, Пол Баллус – «Pep's City»
09:28 Эльмар Невелинг – «Юрген Клопп. Биография»
11:53 Майкл Мориц, Сэр Алекс Фергюсон «Менеджмент в стиле Манчестер Юнайтед»
13:35 Владимир Кличко, Штефани Билен – «Управление вызовами. Как применить спортивную стратегию в жизни и бизнесе»
14:45 Питер Крауч «Как это быть футболистом?» (2 части)
17:29 Златан Ибрагимович, Давид Лагеркранц – «Я – Златан» - МОЙ ТОП
21:16 Финальное!
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