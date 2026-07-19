В детской книге был предсказан счет финала ЧМ Испания – Аргентина
В книге «Игра мира» Испания одолела команду Лионеля Месси, пропустив первой
Детская книга, опубликованная за несколько недель до начала турнира, стала вирусной в социальных сетях, потому что в её сюжете фигурирует тот самый финальный матч чемпионата мира 2026 года Испания – Аргентина.
Испанская пользовательница TikTok привлекла широкое внимание, показав детскую книгу, которую нашла в магазине в США. Издание под названием «Игра мира» было опубликовано 2 июня, до начала чемпионата мира по футболу.
Внимание фанатов привлекло то, что в сюжете фигурирует финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной – тот самый матч, который определит чемпиона 2026 года.
В книге также есть иллюстрации игроков, очень похожих на Лионеля Месси и Марка Кукурелью. Согласно сюжету, Аргентина выходит вперед, но затем Испания Луиса де ла Фуэнте совершает поздний камбэк и поднимает над головой кубок мира.
@juliablecuaa Como han tenido tiempo? Si el partido ha sido hoy #mundial #final #seleccionespañola #argentina #worldcup ♬ original sound - Juu🇺🇸
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