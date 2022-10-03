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  4. Богдан САРНАВСКИЙ: «Положительный результат очень важен для Кривбасса»
Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 17:34 |
86
0

Богдан САРНАВСКИЙ: «Положительный результат очень важен для Кривбасса»

Голкипер «Кривбасса» - о матче против «Зари»

03 октября 2022, 17:34 |
86
0
Богдан САРНАВСКИЙ: «Положительный результат очень важен для Кривбасса»
Brave GK. Богдан Сарнавский

Вратарь «Кривбасса» Богдан Сарнавский прокомментировал ничью 2:2 с «Зарей» в пятом туре УПЛ:

– Богдан, сегодня все ожидали от «Кривбасса» голов. 2:2 с таким соперником как «Заря». Как прокомментируешь?
– Да, действительно, долго не могли забить, и это немного мешало психологически всей команде. Слава Богу, пошло дело. Поздравляю с первым голом в чемпионате Леху Хобленко, с дебютным за «Кривбасс» Назика Волошина. Я очень рад. Они это заслужили своим усердием на тренировках.

Вся команда заслуживает в этом матче положительного результата. Боженька нас наградил, мы ведь две недели терпели на тренировках, готовились. Мы – одна команда. Будем работать и стараться побеждать в следующих матчах.

– Насколько важен сегодня для команды вот этот положительный результат?
– Очень важен. Плодотворно подготовились к матчу. В команде хорошая позитивная атмосфера, и это помогает хорошо подготовиться. Хотим побеждать для наших фанатов – бойцов ВСУ, всех наших болельщиков. Мы ведь их очень любим, и хотим их радовать. Победы обязательно придут, нужно немного потерпеть.

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Источник ФК Кривбасс
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