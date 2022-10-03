Испания03 октября 2022, 17:04 | Обновлено 03 октября 2022, 17:56
562
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Милан на три месяца потерял капитана из-за травмы
Давиде Калабрия может в 2022 году уже не сыграть
03 октября 2022, 17:04 | Обновлено 03 октября 2022, 17:56
562
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Капитан «Милана» Давиде Калабрия пропустит примерно три месяца из-за травмы, которую получил в матче восьмого тура Серии А против «Эмполи» (победа 3:1).
У Калабрии серьезное повреждение подколенного сухожилия. В 2022 25-летний защитник, скорее всего, уже не сыграет.
Травма Калабрии создает серьезные кадровые проблемы для главного тренера «Милана» Стефано Пиоли. Ранее травму получил еще один правый защитник, Алессандро Флоренци.
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