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Испания
03 октября 2022, 17:04 | Обновлено 03 октября 2022, 17:56
562
0

Милан на три месяца потерял капитана из-за травмы

Давиде Калабрия может в 2022 году уже не сыграть

03 октября 2022, 17:04 | Обновлено 03 октября 2022, 17:56
562
0
Милан на три месяца потерял капитана из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Милана» Давиде Калабрия пропустит примерно три месяца из-за травмы, которую получил в матче восьмого тура Серии А против «Эмполи» (победа 3:1).

У Калабрии серьезное повреждение подколенного сухожилия. В 2022 25-летний защитник, скорее всего, уже не сыграет.

Травма Калабрии создает серьезные кадровые проблемы для главного тренера «Милана» Стефано Пиоли. Ранее травму получил еще один правый защитник, Алессандро Флоренци.

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Давиде Калабрия Милан травма
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Источник Sky Sport Italia
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