Эмполи – Милан – 1:3. Голевое завершение матча. Видео голов и обзор

Вчера, 1 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Италии по футболу между «Эмполи» и «Миланом». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Все 4 гола припали на последние 15 минут встречи.

Чемпионат Италии по футболу. 9-й тур

Серия А. 1 октября

«Эмполи» – «Милан» – 1:3

Голы: Байрами, 90+2 – Ребич, 79, Балло-Туре, 90+3, Леау, 90+6

ГОЛ! 0:1 Ребич, 79 мин.

ГОЛ! 1:1 Байрами, 90+2 мин.

ГОЛ! 1:2 Балло-Туре, 90+3 мин.

ГОЛ! 1:3 Леау, 90+6 мин.