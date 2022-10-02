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Чемпионат Италии
Эмполи
01.10.2022, FT 1 : 3
Милан
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Италия
02 октября 2022, 04:50 | Обновлено 02 октября 2022, 05:43
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0

Эмполи – Милан – 1:3. Голевое завершение матча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А

02 октября 2022, 04:50 | Обновлено 02 октября 2022, 05:43
90
0
Эмполи – Милан – 1:3. Голевое завершение матча. Видео голов и обзор
ФК Милан

Вчера, 1 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Италии по футболу между «Эмполи» и «Миланом». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Все 4 гола припали на последние 15 минут встречи.

Чемпионат Италии по футболу. 9-й тур

Серия А. 1 октября

«Эмполи» – «Милан» – 1:3

Голы: Байрами, 90+2 – Ребич, 79, Балло-Туре, 90+3, Леау, 90+6

ГОЛ! 0:1 Ребич, 79 мин.

ГОЛ! 1:1 Байрами, 90+2 мин.

ГОЛ! 1:2 Балло-Туре, 90+3 мин.

ГОЛ! 1:3 Леау, 90+6 мин.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Фоде Балло-Туре (Милан).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Эмполи).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
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Эмполи Милан Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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