Италия02 октября 2022, 04:50 | Обновлено 02 октября 2022, 05:43
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Эмполи – Милан – 1:3. Голевое завершение матча. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А
02 октября 2022, 04:50 | Обновлено 02 октября 2022, 05:43
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Вчера, 1 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Италии по футболу между «Эмполи» и «Миланом». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Все 4 гола припали на последние 15 минут встречи.
Чемпионат Италии по футболу. 9-й тур
Серия А. 1 октября
«Эмполи» – «Милан» – 1:3
Голы: Байрами, 90+2 – Ребич, 79, Балло-Туре, 90+3, Леау, 90+6
ГОЛ! 0:1 Ребич, 79 мин.
ГОЛ! 1:1 Байрами, 90+2 мин.
ГОЛ! 1:2 Балло-Туре, 90+3 мин.
ГОЛ! 1:3 Леау, 90+6 мин.
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Фоде Балло-Туре (Милан).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Эмполи).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
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