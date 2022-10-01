Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кризисный Интер проиграл Роме, драматичная победа Милана, успех Наполи
Чемпионат Италии
Интер Милан
01.10.2022, FT 1 : 2
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 октября 2022, 23:45 | Обновлено 02 октября 2022, 00:42
270
0

Кризисный Интер проиграл Роме, драматичная победа Милана, успех Наполи

Три матча с участием грандов чемпионата Италии

01 октября 2022, 23:45 | Обновлено 02 октября 2022, 00:42
270
0
Кризисный Интер проиграл Роме, драматичная победа Милана, успех Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Интер» на своем поле проиграл «Роме» 1:2. Для миланской команды это третье поражение в четырех последних турах Серии A.

«Интер» с 12-ю очками идет 7-м. «Милан» в своем матче сумел дожать «Эмполи» и победил 3:1. При этом соперник сравнял счет в компенсированное время, но гости успели забить еще дважды.

А вот лидером остается «Наполи». Команда обыграла «Торино» и с 20 пунктами идет на первом месте.

Чемпионат Италии. 8-й тур

Интер - Рома 1:2
Голы: Димарко, 30 - Дибала, 39, Смоллинг, 75

Наполи - Торино 3:1
Голы: Ангисса, 6, 12, Кварацхелия, 37 - Санабрия, 44

Эмполи - Милан 1:3
Голы: Байрами, 90+2 - Ребич, 79, Туре, 90+4, Леау, 90+7

По теме:
Интер – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома заинтересовалась Малиновским
ФОТО. Наполи презентовал специальную форму для Хэллоуина
Милан Интер Милан Наполи Эмполи Рома Торино чемпионат Италии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сложный календарь Динамо. 9 матчей в октябре, включая Шахтер и еврокубки
Футбол | 01 октября 2022, 18:10 5
Сложный календарь Динамо. 9 матчей в октябре, включая Шахтер и еврокубки
Сложный календарь Динамо. 9 матчей в октябре, включая Шахтер и еврокубки

Смогут ли киевляне выбраться из кризиса?

ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
Биатлон | 01 октября 2022, 02:40 0
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке

Сергей Семенов и Аита Гаспарин узаконили свои отношения

АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
Футбол | 01.10.2022, 16:33
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
Футбол | 01.10.2022, 23:55
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
Невероятная серия Левандовски, Барселона снова обогнала Реал
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Футбол | 01.10.2022, 18:58
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Драматичный дебют Де Дзерби против Ливерпуля, победа Эвертона Миколенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
30.09.2022, 02:42
Футбол
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
30.09.2022, 19:59 7
Олимпийские игры
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
01.10.2022, 08:35 9
Футбол
Буффон назвал пять лучших голкиперов современности
Буффон назвал пять лучших голкиперов современности
30.09.2022, 13:39 4
Футбол
Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
01.10.2022, 18:33 15
Футбол
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
30.09.2022, 16:35 10
Война
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
01.10.2022, 11:00 6
Баскетбол
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу
01.10.2022, 11:19 3
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности