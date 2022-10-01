Кризисный Интер проиграл Роме, драматичная победа Милана, успех Наполи

В матче чемпионата Италии «Интер» на своем поле проиграл «Роме» 1:2. Для миланской команды это третье поражение в четырех последних турах Серии A.

«Интер» с 12-ю очками идет 7-м. «Милан» в своем матче сумел дожать «Эмполи» и победил 3:1. При этом соперник сравнял счет в компенсированное время, но гости успели забить еще дважды.

А вот лидером остается «Наполи». Команда обыграла «Торино» и с 20 пунктами идет на первом месте.

Чемпионат Италии. 8-й тур

Интер - Рома 1:2

Голы: Димарко, 30 - Дибала, 39, Смоллинг, 75

Наполи - Торино 3:1

Голы: Ангисса, 6, 12, Кварацхелия, 37 - Санабрия, 44

Эмполи - Милан 1:3

Голы: Байрами, 90+2 - Ребич, 79, Туре, 90+4, Леау, 90+7