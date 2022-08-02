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  4. ВИДЕО. Милан презентовал нового капитана команды
Италия
02 августа 2022, 16:45 |
1102
0

ВИДЕО. Милан презентовал нового капитана команды

Повязку отдали Давиде Калабрии

02 августа 2022, 16:45 |
1102
0
ВИДЕО. Милан презентовал нового капитана команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Калабрия

Алессио Романьоли, который в последние годы был капитаном «Милана», перешел в «Лацио» на правах свободного агента. У чемпионов Италии возникла необходимость выбирать нового капитана команды.

В итоге было принято решение отдать повязку воспитаннику «Милана» Давиде Калабрии. Вице-капитаном станет Тео Эрнандес.

25-летний Калабрия выступает за основную команду «Милана» с сезона 2014/2015. Суммарно на его счету 7 голов в 184 матчах за «Милан» во всех турнирах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник ФК Милан
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