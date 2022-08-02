ВИДЕО. Милан презентовал нового капитана команды
Повязку отдали Давиде Калабрии
Алессио Романьоли, который в последние годы был капитаном «Милана», перешел в «Лацио» на правах свободного агента. У чемпионов Италии возникла необходимость выбирать нового капитана команды.
В итоге было принято решение отдать повязку воспитаннику «Милана» Давиде Калабрии. Вице-капитаном станет Тео Эрнандес.
25-летний Калабрия выступает за основную команду «Милана» с сезона 2014/2015. Суммарно на его счету 7 голов в 184 матчах за «Милан» во всех турнирах.
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