ВИДЕО. Милан презентовал нового капитана команды

Алессио Романьоли, который в последние годы был капитаном «Милана», перешел в «Лацио» на правах свободного агента. У чемпионов Италии возникла необходимость выбирать нового капитана команды.

В итоге было принято решение отдать повязку воспитаннику «Милана» Давиде Калабрии. Вице-капитаном станет Тео Эрнандес.

25-летний Калабрия выступает за основную команду «Милана» с сезона 2014/2015. Суммарно на его счету 7 голов в 184 матчах за «Милан» во всех турнирах.