Италия12 июля 2022, 21:51 |
1305
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан Милана перешел в Лацио
Алессио Романьоли нашел себе новый клуб
12 июля 2022, 21:51 |
1305
0
«Лацио» официально сообщил о подписании защитника Алессио Романьоли. Контракт рассчитан на пять лет.
Романьоли перешел в «Лацио» на правах свободного агента. Его контракт с «Миланом» истек в конце июня.
27-летний Романьоли выступал за «Милан» с 2015 года и был капитаном команды. Однако в прошлом сезоне защитник потерял место в основе команды: на его счету 1 гол и 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июля 2022, 11:55 4
Оба поединка можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports
Футбол | 12 июля 2022, 18:20 4
Президент «Металлиста» готов к защите по делу о смертельном ДТП
Бокс | 12.07.2022, 03:46
Бокс | 12.07.2022, 11:11
Футбол | 12.07.2022, 19:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.07.2022, 12:19 21
10.07.2022, 21:32 11
11.07.2022, 17:39 24
11.07.2022, 07:15
10.07.2022, 19:11 2
12.07.2022, 15:49 16
10.07.2022, 19:25 1
10.07.2022, 18:23 5