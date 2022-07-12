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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан Милана перешел в Лацио
Италия
12 июля 2022, 21:51 |
1305
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан Милана перешел в Лацио

Алессио Романьоли нашел себе новый клуб

12 июля 2022, 21:51 |
1305
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан Милана перешел в Лацио
ФК Лацио. Алессио Романьоли

«Лацио» официально сообщил о подписании защитника Алессио Романьоли. Контракт рассчитан на пять лет.

Романьоли перешел в «Лацио» на правах свободного агента. Его контракт с «Миланом» истек в конце июня.

27-летний Романьоли выступал за «Милан» с 2015 года и был капитаном команды. Однако в прошлом сезоне защитник потерял место в основе команды: на его счету 1 гол и 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.

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Алессио Романьоли Лацио Милан трансферы трансферы Серии A
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Источник ФК Лацио
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