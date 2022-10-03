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Украина. Первая лига
03 октября 2022, 15:57 | Обновлено 03 октября 2022, 16:04
513
0

Первая лига. Разгромная победа Полесья, успехи Карпат, Оболони и ЛНЗ

Обзор шестого тура Первой лиги

03 октября 2022, 15:57 | Обновлено 03 октября 2022, 16:04
513
0
Первая лига. Разгромная победа Полесья, успехи Карпат, Оболони и ЛНЗ
ФК Диназ

30 сентября – 2 октября состоялось восемь матчей шестого тура Первой лиги. Тур был примечателен тем, что в нем было три дубля, два из которых были оформлены в первых таймах. Предлагаем вам обзор этих поединков.

«Полесье» на выезде с убедительным счетом 5:0 победило «Диназ». За житомирскую команду оформил дубль Будковский, который оба мяча забил к 29-й минуте. У Филиппа в активе уже шесть голов, и он является лучшим бомбардиром Первой лиги. Кстати, у еще одного автора гола за «Полесье» Кушниренко уже 4 забитых мяча в этом сезоне. Также отметим, что «Полесье» с 16 очками является лидером первенства. Кроме того, подопечные Калитвинцева демонстрируют лучшую результативность (16 голов в 6 матчах).

«Карпаты» в принципиальном западноукраинском дерби встречались с «Прикарпатьем». Иванофранковцы первыми забили мяч после реализованного пенальти Цюцюры. Львовяне ответили голами Рябова и Таранухи, что позволило им выиграть встречу со счетом 2:1. У «Карпат» 15 баллов, и они идут вторыми в Первой лиге.

«Эпицентр» и «Нива» расписали мировую 1:1 после того как, начиная с 70-й минуты команды обменялись голами в исполнении Глущука и Волохатого. Таким образом, беспроигрышная серия «Эпицентра» продолжается.

Интересным получился поединок между аутсайдерами «Буковиной» и ФСК «Мариуполем». На быстрый гол Быковского коллектив из Черновцов еще до перерыва ответил точными ударами Палагнюка и Столяра. Во второй половине поединка Палагнюк оформил дубль и поставил точку в этой встрече, оформив победу своей команды со счетом 3:1. Теперь у «Буковины» 4 очка в активе, у приазовцев же пока что 1 балл.

Уверенную викторию в выездном матче одержала «Оболонь». «Пивовары» в этом поединке забивали только в первом тайме. Сначала оформил быстрый дубль Груша, который дважды оставил автографы в воротах соперника уже к 11-й минуте. А перед перерывом гол в раздевалку забил Батальский. В итоге столичная команда победила и с 13 баллами продолжила делить первое место в группе Б Первой лиги с черкасским ЛНЗ.

В свою очередь, черкащане также победили со счетом 3:0 в матче со «Скоруком» благодаря голам Сторчоуса, Тищенко и Евдокимова. У ЛНЗ, как ранее было отмечено, 13 очков в активе и по забитым-пропущенным он опережает «Оболонь».

Ничьей 1:1 завершилось «муниципальное дерби» между «Полтавой» и «Черниговом». На гол Стрельцова черниговцы ответили забитым мячом в исполнении Вовка. Команды по-прежнему идут по соседству (на 5-м и 6-м местах) в турнирной таблице Группы Б Первой лиги.

Сумел победить в выездной встрече против «Горняка-Спорт» запорожский «Металлург». Викторию с минимальным перевесом 1:0 принес запорожцам гол Сада на 14-й минуте. «Металлурги» с 10 баллами в копилке идут третьими в Группе Б Первой лиги.

Отметим, что 7 октября фанатов ожидает центральный матч 7 тура «Полесье» - «Карпаты».

Дмитрий КОТКОВ 

Первая лига. Группа А. 6-й тур

1 октября

«Диназ» – «Полесье» – 0:5
Голы: Будковский, 11, 29, Кушниренко, 36, Грицук, 86 (с пенальти), Морговский, 90.

«Карпаты» – «Прикарпатье» – 2:1
Голы: Рябов, 33, Тарануха, 62 – Цюцюра, 19 (с пенальти).

2 октября

«Эпицентр» – «Нива» – 1:1
Голы: Глущук, 83 – Волохатий, 70.

«Буковина» – ФСК «Мариуполь» – 3:1
Голы: Палагнюк, 15 (с пенальти), 77, Столяр, 29 – Быковский, 8.

Удаление: Скрипник, 87 («Буковина»).

Турнирная таблица Группа А

Первая лига. Группа Б. 6-й тур

30 сентября

«Кремень» – «Оболонь» – 0:3
Голы: Груша, 4, 11, Батальский, 43.

1 октября

«Полтава» – «Чернигов» – 1:1
Голы: Стрельцов, 8 – Вовк, 24.

«Горняк-Спорт» – «Металлург» – 0:1
Гол: Сад, 14.

2 октября

ЛНЗ – «Скорук» – 3:0
Голы: Сторчоус, 9, Тищенко, 59, Евдокимов, 85.

Турнирная таблица Группа Б

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Источник Sport.ua
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