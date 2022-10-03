Вирджил ВАН ДЕЙК: «Сейчас у Ливерпуля не лучший момент»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк после ничьей 3:3 с «Брайтоном» прокомментировал спад в результатах команды:

«Мы делаем это четыре года, пять лет на постоянной основе, и мы все должны вернуться к этой последовательности. «Ливерпуль» должен держаться вместе. Нужно поймать момент, ведь постоянство — самая сложная часть футбола. Вы должны делать это вместе, справляться с неудачами вместе и продолжать делать то, что вы хотите делать.

Трудно реагировать правильно, если все мы не в лучшей форме, но я уверен, что мы придём к ней. Четыре месяца назад «Ливерпуль» боролся за все титулы, сейчас у нас не лучший момент, но мы добьёмся своего».