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  4. Вирджил ВАН ДЕЙК: «Сейчас у Ливерпуля не лучший момент»
Англия
03 октября 2022, 15:52 |
218
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Сейчас у Ливерпуля не лучший момент»

Защитник «Красных» - о неудачных результатах команды

03 октября 2022, 15:52 |
218
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Сейчас у Ливерпуля не лучший момент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил Ван Дейк

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк после ничьей 3:3 с «Брайтоном» прокомментировал спад в результатах команды:

«Мы делаем это четыре года, пять лет на постоянной основе, и мы все должны вернуться к этой последовательности. «Ливерпуль» должен держаться вместе. Нужно поймать момент, ведь постоянство — самая сложная часть футбола. Вы должны делать это вместе, справляться с неудачами вместе и продолжать делать то, что вы хотите делать.

Трудно реагировать правильно, если все мы не в лучшей форме, но я уверен, что мы придём к ней. Четыре месяца назад «Ливерпуль» боролся за все титулы, сейчас у нас не лучший момент, но мы добьёмся своего».

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Источник ФК Ливерпуль
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