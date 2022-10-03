Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даниил СИКАН: «С каждой игрой чувствую больше уверенности»
Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 12:28 |
242
0

Даниил СИКАН: «С каждой игрой чувствую больше уверенности»

Форвард «Шахтера» – о двух хет-триках подряд

03 октября 2022, 12:28 |
242
0
Даниил СИКАН: «С каждой игрой чувствую больше уверенности»
ФК Шахтер Донецк. Данил Сикан

Нападающий донецкого «Шахтера» Данил Сикан рассказал о хет-трике в ворота харьковского «Металлиста» (6:1), разговоре с главным тренером Игором Йовичевичем и взаимопонимании с Михаилом Мудриком.

– Поздравляем с победой и хет-триком! В чем секрет твоего успеха в последних матчах?
– Никакого секрета нет – просто работаю на тренировках и стараюсь забивать в каждом моменте.

– Перед игрой было ощущение, что удастся забить?
– Чувствовал, возможно, что забью один гол, но команда и тренер верили в меня, и это очень помогло. Спасибо команде!

– Вера Йовичевича в тебя была заметна. До матча говорили об этом?
– Да, до игры сказал, что забиваю два в первом тайме – и все будет хорошо.

– Что чувствуешь, когда отличаешься хет-триком?
– С каждой игрой, с каждой тренировкой я чувствую больше уверенности. Надеюсь, я придаю уверенности команде, а команда – мне.

– Было заметно хорошее взаимопонимание с Мудриком. Вы заранее отрабатывали игровые комбинации или все спонтанно?
– Не могу сказать, что спонтанно. Вместе мы много играли и в сборной, и в «Шахтере», он всегда отдавал много передач на меня, и это снова получилось.

– Кому посвятишь голы?
– Украине, ВСУ. Если бы не ВСУ, возможно, мы бы и не играли сейчас в футбол.

– На матч вы вышли в футболках в поддержку героев «Азовстали».
– Спасибо, только спасибо. Эти герои – часть нашей страны.

По теме:
Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Приятно дебютировать и забить два мяча»
Защитник Руха: «Ничью с Вересом считаю закономерной»
Виталий ВЕРНИДУБ: «Игра с Зарей была интересной для болельщиков»
Даниил Сикан чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Металлист - Шахтер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
Футбол | 02 октября 2022, 19:17 2
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене

Клуб УПЛ поддержал флешмоб и вспомнил, какие арены пока недоступны

Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
Футбол | 03 октября 2022, 08:59 30
Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам

Очень важный для украинского футбола закон вступил в силу 1 октября

Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
Война | 03.10.2022, 00:23
Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.10.2022, 19:00
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
Кахим Пэррис стал первым игроком из Ямайки в УПЛ
Футбол | 03.10.2022, 11:58
Кахим Пэррис стал первым игроком из Ямайки в УПЛ
Кахим Пэррис стал первым игроком из Ямайки в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Войска россии отступили в Донецкой области. ВСУ зашли в Лиман
Войска россии отступили в Донецкой области. ВСУ зашли в Лиман
01.10.2022, 19:45 3
Война
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу
01.10.2022, 11:19 3
Баскетбол
ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
01.10.2022, 17:16 1
Футбол
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
01.10.2022, 08:35 9
Футбол
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
02.10.2022, 15:25 6
Футбол
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
01.10.2022, 11:00 6
Баскетбол
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
01.10.2022, 16:33 12
Футбол
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
01.10.2022, 09:24 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности