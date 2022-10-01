Сикан оформил хет-трик за один тайм во втором матче подряд

Украинский форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан оформил хет-трик за один тайм в матче 5-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста».

После навеса Михайла Мудрика с углового Даниил выиграл борьбу и забил гол.

Отметим, что этот мяч стал первым для Сикана в этом сезоне в футболке «Шахтера».

На этом Сикан не остановился. На 30-й минуте встречи после невероятного паса Георгия Судакова он удвоил преимущество донецкого клуба.

Даниила было уже не остановить. После отличного навеса Мудрика форвард забил головой и оформил хет-трик.

Ранее Даниил забил 3 гола за молодежную сборную Украины. Все мячи пришлись на второй тайм.