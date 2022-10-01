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  4. Сикан оформил хет-трик за один тайм во втором матче подряд
Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 18:00 | Обновлено 01 октября 2022, 18:20
2042
0

Сикан оформил хет-трик за один тайм во втором матче подряд

Украинский форвард продолжает голевую феерию

01 октября 2022, 18:00 | Обновлено 01 октября 2022, 18:20
2042
0
Сикан оформил хет-трик за один тайм во втором матче подряд
Instagram. Даниил Сикан

Украинский форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан оформил хет-трик за один тайм в матче 5-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста».

После навеса Михайла Мудрика с углового Даниил выиграл борьбу и забил гол.

Отметим, что этот мяч стал первым для Сикана в этом сезоне в футболке «Шахтера».

На этом Сикан не остановился. На 30-й минуте встречи после невероятного паса Георгия Судакова он удвоил преимущество донецкого клуба.

Даниила было уже не остановить. После отличного навеса Мудрика форвард забил головой и оформил хет-трик.

Ранее Даниил забил 3 гола за молодежную сборную Украины. Все мячи пришлись на второй тайм.

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Даниил Сикан Михаил Мудрик Шахтер Донецк Металлист Харьков Металлист - Шахтер видео фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Георгий Судаков
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Источник Sport.ua
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