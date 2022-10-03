Виталий ВЕРНИДУБ: «Игра с Зарей была интересной для болельщиков»
Защитник «Кривбасса» – о ничьей со своей бывшей командой
Защитник «Кривбасса» Виталий Вернидуб прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (2:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.
«Мы рады, что забили два гола. Безусловно, то, что мы пропустили дважды – плохо для нашей команды. Игра, считаю, была интересной для болельщиков. Конечно, по ходу игры Заря владела преимуществом. Мы это понимали. У соперника много молодых футболистов, которые используют зоны. Нам приходилось много обороняться. В составе Кривбасса тоже много молодых футболистов, которые впервые играют в УПЛ, на таком стадионе, и нам нужно остаться довольными ничьей. Теперь нужно перевести дух, восстановиться», - сказал Вернидуб.
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