02.10.2022, FT 1 : 0
Италия03 октября 2022, 05:05 |
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Аталанта – Фиорентина – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
03 октября 2022, 05:05 |
121
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В матче 8-го тура итальянской Серии А «Аталанта» минимально выиграла у «Фиорентины» со счетом 1:0.
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
40’
Кристиан Куаме (Фиорентина) получает красную карточку.
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