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Чемпионат Италии
Аталанта
02.10.2022, FT 1 : 0
Фиорентина
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Италия
03 октября 2022, 05:05 |
121
0

Аталанта – Фиорентина – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

03 октября 2022, 05:05 |
121
0
Аталанта – Фиорентина – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Аталанта» минимально выиграла у «Фиорентины» со счетом 1:0.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
40’
Кристиан Куаме (Фиорентина) получает красную карточку.
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видео голов и обзор Аталанта - Фиорентина Аталанта Фиорентина Серия A чемпионат Англии по футболу
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Источник MEGOGO
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