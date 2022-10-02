Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч против Фиорентины

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский не попал в стартовый состав команды на матч 8-го тура итальянской Серии А против «Фиорентины».

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Малиновский остался в запасе и может выйти на замену. Встреча состоится сегодня, 2 октября, и начнется в 19:00 по Киеву.

В этом сезоне на счету Малиновского 1 гол и 1 результативный пас в 7 матчах итальянского чемпионата.