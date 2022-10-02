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02 октября 2022, 18:48 | Обновлено 02 октября 2022, 19:19
312
0

Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч против Фиорентины

Руслан начнет поединок на скамейке запасных

02 октября 2022, 18:48 | Обновлено 02 октября 2022, 19:19
312
0
Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч против Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский не попал в стартовый состав команды на матч 8-го тура итальянской Серии А против «Фиорентины».

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Малиновский остался в запасе и может выйти на замену. Встреча состоится сегодня, 2 октября, и начнется в 19:00 по Киеву.

В этом сезоне на счету Малиновского 1 гол и 1 результативный пас в 7 матчах итальянского чемпионата.

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Руслан Малиновский Аталанта Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Аталанта - Фиорентина стартовые составы
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Источник Sport.ua
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