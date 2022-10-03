Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Горжусь нашей защитой»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал минимальную победу над «Фиорентиной» (1:0), благодаря которой его команда делит лидерство с «Наполи» после 8 туров Серии А.

«Мы не думали, что будем лидировать. Я горжусь нашей защитой, - сказал Гасперини.

В 9-м туре Серии А «Аталанте» предстоит сразиться с другой отлично начавшей сезон командой – «Удинезе». Эта встреча состоится 9 октября.