Италия03 октября 2022, 04:40 |
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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Горжусь нашей защитой»
Наставник «Аталанты» – об игре команды в обороне
03 октября 2022, 04:40 |
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал минимальную победу над «Фиорентиной» (1:0), благодаря которой его команда делит лидерство с «Наполи» после 8 туров Серии А.
«Мы не думали, что будем лидировать. Я горжусь нашей защитой, - сказал Гасперини.
В 9-м туре Серии А «Аталанте» предстоит сразиться с другой отлично начавшей сезон командой – «Удинезе». Эта встреча состоится 9 октября.
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