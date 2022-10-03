Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Горжусь нашей защитой»
Италия
03 октября 2022, 04:40 |
89
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Горжусь нашей защитой»

Наставник «Аталанты» – об игре команды в обороне

03 октября 2022, 04:40 |
89
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Горжусь нашей защитой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал минимальную победу над «Фиорентиной» (1:0), благодаря которой его команда делит лидерство с «Наполи» после 8 туров Серии А.

«Мы не думали, что будем лидировать. Я горжусь нашей защитой, - сказал Гасперини.

В 9-м туре Серии А «Аталанте» предстоит сразиться с другой отлично начавшей сезон командой – «Удинезе». Эта встреча состоится 9 октября.

По теме:
Аталанта – Фиорентина – 1:0. Видео гола и обзор матча
Аталанта минимально победила Фиорентину. Малиновский вышел на замену
Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч против Фиорентины
Джан Пьеро Гасперини Аталанта
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник TMW
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус – Болонья – 3:0. Туринцы возвращаются. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03 октября 2022, 00:59 0
Ювентус – Болонья – 3:0. Туринцы возвращаются. Видео голов и обзор матча
Ювентус – Болонья – 3:0. Туринцы возвращаются. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Италии

Вновь нервно. Динамо минимально одолело Минай
Футбол | 02 октября 2022, 14:56 49
Вновь нервно. Динамо минимально одолело Минай
Вновь нервно. Динамо минимально одолело Минай

Победу команды Мирчи Луческу обеспечил Виктор Цыганков

Разгром от Шахтера, успешный дебют Де Дзерби, где будет работать Петраков
Футбол | 02.10.2022, 06:00
Разгром от Шахтера, успешный дебют Де Дзерби, где будет работать Петраков
Разгром от Шахтера, успешный дебют Де Дзерби, где будет работать Петраков
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.10.2022, 19:00
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Футбол | 02.10.2022, 23:59
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прометей стартовал с разгрома в ЛЭБЛ
Прометей стартовал с разгрома в ЛЭБЛ
02.10.2022, 03:40
Баскетбол
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
02.10.2022, 18:10 9
Футбол
ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
ФОТО. Шахтер вышел на матч в футболках, посвященных пленному из Азовстали
01.10.2022, 17:16 1
Футбол
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
01.10.2022, 09:24 17
Футбол
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
01.10.2022, 16:33 12
Футбол
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
01.10.2022, 02:40
Биатлон
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
01.10.2022, 15:45 9
Биатлон
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
01.10.2022, 19:04 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности