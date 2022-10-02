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  4. Денис ПОПОВ: «Минай пользовался нашими же ошибками»
Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 17:54 |
192
0

Денис ПОПОВ: «Минай пользовался нашими же ошибками»

Защитник «Динамо» – о минимальной победе над закарпатским клубом

02 октября 2022, 17:54 |
192
0
Денис ПОПОВ: «Минай пользовался нашими же ошибками»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов провел полный матч против «Миная» в 5-м туре украинской Премьер-лиги (1:0), восстановившись после травмы плеча. После игры динамовец прокомментировал выездную победу:

– Поздравляем с победой! В первом тайме игра была равной, «Минай» даже преобладал в остроте. Готовились ли к такому сопротивлению соперника?
– Мистер говорил нам готовиться к непростой игре, предупреждал, что будет нелегко, будет вязкое поле. Потому мы были готовы. Да, «Минай» показал очень хорошее сопротивление и создавал много моментов, пользуясь нашими же ошибками. Слава Богу, что выиграли. Сейчас у нас нелегкий период, когда мы находимся в поисках своей игры. Поэтому максимально настраиваемся на каждый матч.

– Добавлял ли трудностей вязкий газон, ведь на Закарпатье уже несколько дней идут дожди?
– Да, поле было скользким, хоть мы и вышли на железных шипах. Футболисты нашей команды падали, у меня тоже было несколько таких моментов. Качество газона было не очень хорошим.

– Как чувствуешь себя физически, отыграв полный матч после травмы?
– Чувствую себя неплохо. Однако я вышел на игру, проведя всего три тренировки. Потому были ошибки, без них в процессе адаптации никак. Но самое главное, что команда завоевала три очка, а индивидуальная игра остается на втором плане.

– Во втором тайме «Динамо» лучше удавались позиционные атаки, какие коррективы тренерский штаб внес в перерыве?
– Тренеры попросили прибавить в скорости и более агрессивно играть с мячом. Нужно отметить и футболистов «Миная», которые не остановились, побежали вперед на последних минутах. Финальный отрезок матча получился напряженным.

– Завоеванные три очка улучшили настроение перед выездом команды в Ренн?
– Три очка – это хорошо, но у нас сейчас не такая ситуация, чтобы можно было этому радоваться. Поэтому нужно проанализировать свои ошибки и усовершенствовать игру, чтобы хорошо выступить в Лиге Европы и продолжать побеждать в чемпионате.

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Источник ФК Динамо Киев
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