Пошел в отрыв. Месси оторвался от Роналду по голам со штрафных
Аргентинец отметился очередным голом со стандарта
35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси в матче 9-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» – «Ницца» стал автором гола со штрафного, чем помог парижанам добиться победы со счетом 2:1.
Для Месси этот гол стал 60-м в карьере после прямого удара со штрафного. Теперь Лионель на два гола опережает нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
У Роналду 58 голов со штрафных, а последний раз на сегодня прямым ударом со штрафного он забивал в апреле этого года в матче с «Норвичем» (3:2).
Ранее стало известно, что «ПСЖ» предложил Лионелю Месси новый контракт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роберто Де Дзерби дебютировал в чемпионате Англии
Сотрудничество прекратилось по обоюдному согласию