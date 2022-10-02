Пошел в отрыв. Месси оторвался от Роналду по голам со штрафных

35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси в матче 9-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» – «Ницца» стал автором гола со штрафного, чем помог парижанам добиться победы со счетом 2:1.

Для Месси этот гол стал 60-м в карьере после прямого удара со штрафного. Теперь Лионель на два гола опережает нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

У Роналду 58 голов со штрафных, а последний раз на сегодня прямым ударом со штрафного он забивал в апреле этого года в матче с «Норвичем» (3:2).

Ранее стало известно, что «ПСЖ» предложил Лионелю Месси новый контракт.