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  4. Пошел в отрыв. Месси оторвался от Роналду по голам со штрафных
Франция
02 октября 2022, 09:59 | Обновлено 02 октября 2022, 10:00
282
1

Пошел в отрыв. Месси оторвался от Роналду по голам со штрафных

Аргентинец отметился очередным голом со стандарта

02 октября 2022, 09:59 | Обновлено 02 октября 2022, 10:00
282
1
Пошел в отрыв. Месси оторвался от Роналду по голам со штрафных
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси в матче 9-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» – «Ницца» стал автором гола со штрафного, чем помог парижанам добиться победы со счетом 2:1.

Для Месси этот гол стал 60-м в карьере после прямого удара со штрафного. Теперь Лионель на два гола опережает нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

У Роналду 58 голов со штрафных, а последний раз на сегодня прямым ударом со штрафного он забивал в апреле этого года в матче с «Норвичем» (3:2).

Ранее стало известно, что «ПСЖ» предложил Лионелю Месси новый контракт.

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Источник Opta
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Сергей Долина
Месси! Лучший из лучших!
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