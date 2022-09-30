ПСЖ предложил новый контракт Месси
Парижане хотят сохранить аргентинскую звезду
Руководство «ПСЖ» предложило новый контракт форварду команды Лионелю Месси. Соглашение может быть рассчитано на год с опцией продления еще на год.
Финансовые условия сделки останутся на текущем уровне: зарплата в размере 30 миллионов евро в год. Месси должен обдумать предложение «ПСЖ» в ближайшее время.
Текущий контракт Месси с «ПСЖ» действует до лета 2023 года. Ранее в СМИ сообщалось о том, что Месси не планирует продлевать контракт с «ПСЖ».
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