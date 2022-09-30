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Франция
30 сентября 2022, 16:47 |
198
0

ПСЖ предложил новый контракт Месси

Парижане хотят сохранить аргентинскую звезду

30 сентября 2022, 16:47 |
198
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ПСЖ предложил новый контракт Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Руководство «ПСЖ» предложило новый контракт форварду команды Лионелю Месси. Соглашение может быть рассчитано на год с опцией продления еще на год.

Финансовые условия сделки останутся на текущем уровне: зарплата в размере 30 миллионов евро в год. Месси должен обдумать предложение «ПСЖ» в ближайшее время.

Текущий контракт Месси с «ПСЖ» действует до лета 2023 года. Ранее в СМИ сообщалось о том, что Месси не планирует продлевать контракт с «ПСЖ».

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