ПСЖ предложил новый контракт Месси

Руководство «ПСЖ» предложило новый контракт форварду команды Лионелю Месси. Соглашение может быть рассчитано на год с опцией продления еще на год.

Финансовые условия сделки останутся на текущем уровне: зарплата в размере 30 миллионов евро в год. Месси должен обдумать предложение «ПСЖ» в ближайшее время.

Текущий контракт Месси с «ПСЖ» действует до лета 2023 года. Ранее в СМИ сообщалось о том, что Месси не планирует продлевать контракт с «ПСЖ».