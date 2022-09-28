Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси не планирует продлевать контракт с ПСЖ
Франция
28 сентября 2022, 17:58 | Обновлено 28 сентября 2022, 18:30
937
1

Месси не планирует продлевать контракт с ПСЖ

Соглашение истекает летом 2023 года

28 сентября 2022, 17:58 | Обновлено 28 сентября 2022, 18:30
937
1
Месси не планирует продлевать контракт с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси не собирается продлевать контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Мигель Бласкес.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. Также прописана опция продления соглашения еще на год. Ранее в СМИ сообщалось о том, что вернуть Месси хочет «Барселона».

В нынешнем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 6 голов и 8 ассистов в 11 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

По теме:
Еще один защитник Барселоны получил травму
Новичок Динамо сыграл за сборную Ямайки против Аргентины
Ньюкасл хочет потягаться с Барселоной и Ливерпулем за хавбека Реала
Лионель Месси Барселона ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 28 сентября 2022, 14:00 3
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Австралии с 22 сентября по 1 октября

Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Футбол | 27 сентября 2022, 20:23 27
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии

Хет-трик Сикана во втором тайме принес победу нашей команде

НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
Футбол | 28.09.2022, 14:05
НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Футбол | 28.09.2022, 00:23
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Футбол | 28.09.2022, 17:30
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вова Бок
Суркис знает?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
28.09.2022, 13:25 66
Футбол
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
26.09.2022, 16:49 9
Футбол
«Как я попал в эту ситуацию?». Залужный рассказал о начале войны с россией
«Как я попал в эту ситуацию?». Залужный рассказал о начале войны с россией
26.09.2022, 16:11 2
Война
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 2
Футбол
ВИДЕО. Усик посетил тренировку сборной Украины и поболтал с Ярмоленко
ВИДЕО. Усик посетил тренировку сборной Украины и поболтал с Ярмоленко
26.09.2022, 20:23 1
Футбол
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
26.09.2022, 17:35 3
Футбол
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
27.09.2022, 09:40 13
Бокс
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
27.09.2022, 23:38 133
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности