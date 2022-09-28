Месси не планирует продлевать контракт с ПСЖ

Аргентинский форвард Лионель Месси не собирается продлевать контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Мигель Бласкес.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. Также прописана опция продления соглашения еще на год. Ранее в СМИ сообщалось о том, что вернуть Месси хочет «Барселона».

В нынешнем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 6 голов и 8 ассистов в 11 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.