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Испания
23 сентября 2022, 10:03 | Обновлено 23 сентября 2022, 10:07
905
1

Источник: Месси готов вернуться в Барселону

Аргентинец хочет вновь играть на «Камп Ноу»

23 сентября 2022, 10:03 | Обновлено 23 сентября 2022, 10:07
905
1
Источник: Месси готов вернуться в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси готов рассмотреть возможность возвращения в «Барселону», откуда он ушел летом 2021 года в статусе свободного агента.

Сообщается, будто президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже общался с аргентинцем по данному вопросу. Он извинился перед Месси за все те обстоятельства, при которых ему в прошлом году пришлось покинуть столицу Каталонии. Напомним, Лионель играл за «сине-гранатовых» с 2005 года.

В августе 2021 года Лионель Месси получил в «Барселоне» статус свободного агента, так как клуб из-за финансовых проблем не смог заключить с ним новый контракт на уже обсужденных условиях.

Ранее экс-наставник каталонской команды Кике Сетьен высказался о работе с Лионелем Месси.

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Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 1
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nick07
з точки зору маркетингу то вдале рішення, щодо гри - то навряд чи, чи так вже потрібен Барсі бомбардир-ветеран, який за пару років завершить кар"єру? 
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