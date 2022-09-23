Источник: Месси готов вернуться в Барселону

35-летний нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси готов рассмотреть возможность возвращения в «Барселону», откуда он ушел летом 2021 года в статусе свободного агента.

Сообщается, будто президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже общался с аргентинцем по данному вопросу. Он извинился перед Месси за все те обстоятельства, при которых ему в прошлом году пришлось покинуть столицу Каталонии. Напомним, Лионель играл за «сине-гранатовых» с 2005 года.

В августе 2021 года Лионель Месси получил в «Барселоне» статус свободного агента, так как клуб из-за финансовых проблем не смог заключить с ним новый контракт на уже обсужденных условиях.

Ранее экс-наставник каталонской команды Кике Сетьен высказался о работе с Лионелем Месси.