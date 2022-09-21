Кике СЕТЬЕН: «Предпочитаю не говорить о Месси»

63-летний Кике Сетьен, который руководил «сине-гранатовыми» в сезоне-2019/2020, высказался об аргентинском нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

Тренер, сообщается, стал участником программы «Отчет Сетьена» на одном из испанских ТВ-каналов, где отвечал на вопросы о работе в каталонском клубе. Кике на замечание об отношениях с Месси ответил лаконично одной фразой: «Я предпочитаю не говорить о Лионеле».

Стоит напомнить, что, будучи во главе «Барселоны», Кике Сетьен как-то признался, что в команде есть игроки, которыми нелегко управлять. Среди них якобы находился и Лионель Месси, как считают испанские журналисты.

Ранее сообщалось, что Сетьен подал в суд на каталонскую «Барселону».