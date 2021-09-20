Экс-тренер Барселоны подал в суд на клуб

Кике Сетьену не выплатили компенсацию за увольнение

  • 20.09.2021 18:47
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Экс-тренер Барселоны подал в суд на клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кике Сетьен

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подал в суд на каталонский клуб. Он требует, чтобы ему выплатили компенсацию за увольнение в одностороннем порядке в августе 2020 года.

Сетьен требует у «Барселоны» 14 миллионов евро – это зарплата, которую он получил бы в клубе за прошлый и нынешний сезоны. При этом, его контракт был рассчитан только до лета 2021 года с опцией продления еще на год.

Напомним, Сетьен возглавил «Барселону» в январе 2020 года и был уволен в августе того же года после поражения 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов.

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Источник — Marca

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    cooperchack
    cooperchack, 20.09.2021 19:15
    0
    От шницель
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