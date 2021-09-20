Экс-тренер Барселоны подал в суд на клуб

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подал в суд на каталонский клуб. Он требует, чтобы ему выплатили компенсацию за увольнение в одностороннем порядке в августе 2020 года.

Сетьен требует у «Барселоны» 14 миллионов евро – это зарплата, которую он получил бы в клубе за прошлый и нынешний сезоны. При этом, его контракт был рассчитан только до лета 2021 года с опцией продления еще на год.

Напомним, Сетьен возглавил «Барселону» в январе 2020 года и был уволен в августе того же года после поражения 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов.