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Интер Милан
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Италия
02 октября 2022, 03:30 |
13
0

Интер – Рома – 1:2. У нерадзурри кризис. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А

02 октября 2022, 03:30 |
13
0
Интер – Рома – 1:2. У нерадзурри кризис. Видео голов и обзор матча
Серия А

Вчера, 1 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Италии по футболу между «Интером» и «Ромой». Подопечные Жозе Моуриньо выиграли со счетом 2:1

Чемпионат Италии по футболу. 9-й тур

Серия А. 1 октября

«Интер» – «Рома» – 1:2

Голы: Димарко, 30 – Дибала, 39, Смоллинг, 75

ГОЛ! 1:0 Димарко, 30 мин.

ГОЛ! 1:1 Дибала, 39 мин.

ГОЛ! 1:2 Смоллинг, 75 мин.

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Интер Милан Рома Интер - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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