01.10.2022, FT 1 : 2
Италия02 октября 2022, 03:30 |
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Интер – Рома – 1:2. У нерадзурри кризис. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А
02 октября 2022, 03:30 |
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Вчера, 1 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Италии по футболу между «Интером» и «Ромой». Подопечные Жозе Моуриньо выиграли со счетом 2:1
Чемпионат Италии по футболу. 9-й тур
Серия А. 1 октября
«Интер» – «Рома» – 1:2
Голы: Димарко, 30 – Дибала, 39, Смоллинг, 75
ГОЛ! 1:0 Димарко, 30 мин.
ГОЛ! 1:1 Дибала, 39 мин.
ГОЛ! 1:2 Смоллинг, 75 мин.
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