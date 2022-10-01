Интер Милан

В субботу, 1 сентября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором миланский «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Интер

Команда Симоне Индзаги по итогам прошлого сезона стала вице-чемпионом Италии, проиграв борьбу за Скудетто принципиальному сопернику – «Милану». Итоговое отставание в турнирной таблице составило всего лишь два балла.

Новый сезон начался для «Интера» неудачно. После семи туров «нерадзурри» имеют в активе 12 очков и занимают седьмое место в Серии А, отставая от «Наполи», который единолично лидирует, на 5 баллов.

Рома

«Волки» в прошлом сезоне финишировали на шестой строчке турнирной таблице итальянского чемпионата, набрав 63 балла. Этот результат позволил «Роме» получить путевку в групповой раунд Лиги Европы.

Нынешняя кампания на национальной арене для команды Жозе Моуриньо складывается подобным образом. После шести туров они на той же шестой строчке с 13 очками, совсем немного опережая «Интер». Однако весь сезон еще впереди, еще есть шансы подняться гораздо выше.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Интер» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.10 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Интер»: Ханданович – Шкриниар, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Мхитарян, Дармиан, Джеко, Мартинес.

«Рома»: Патрисиу – Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Матич, Кристанте, Челик, Дзаньоло, Пеллегрини, Абрахам.

1 октября, суббота