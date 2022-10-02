В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» сыграет против киевского «Динамо».

Поединок пройдет в Мина на стадионе «Минай-Арена», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Минай» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Динамо».