Украина. Премьер лига02 октября 2022, 02:40 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги
02 октября 2022, 02:40 |
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В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» сыграет против киевского «Динамо».
Поединок пройдет в Мина на стадионе «Минай-Арена», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Минай» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Динамо».
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