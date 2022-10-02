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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 02:40 |
12
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо

В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги

02 октября 2022, 02:40 |
12
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
ФК Минай

В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» сыграет против киевского «Динамо».

Поединок пройдет в Мина на стадионе «Минай-Арена», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Минай» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Динамо».

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Источник Sport.ua
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