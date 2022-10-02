В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» сыграет против «Кривбасса».

Поединок пройдет в с. Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Заря» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Кривбасс».