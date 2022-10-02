Украина. Премьер лига02 октября 2022, 00:34 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Кривбасс
В Киеве состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги
02 октября 2022, 00:34 |
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В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» сыграет против «Кривбасса».
Поединок пройдет в с. Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Заря» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Кривбасс».
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