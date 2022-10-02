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Украина. Премьер лига
02 октября 2022, 00:34 |
16
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Кривбасс

В Киеве состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги

02 октября 2022, 00:34 |
16
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Кривбасс
ФК Заря Луганск. Патрик ван Леувен

В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» сыграет против «Кривбасса».

Поединок пройдет в с. Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Заря» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Кривбасс».

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Источник Sport.ua
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