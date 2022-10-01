Украина. Премьер лига01 октября 2022, 21:45 |
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Заря - Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Кривбасс» все еще без побед в сезоне
01 октября 2022, 21:45 |
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В матче 5-го тура УПЛ тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сыграет против своей бывшей команды «Зари». Представитель Кривого Рога в нынешнем сезоне еще не выигрывал.
Матч пройдет 2 октября, начало в 17:00.
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