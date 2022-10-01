Заря - Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В матче 5-го тура УПЛ тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сыграет против своей бывшей команды «Зари». Представитель Кривого Рога в нынешнем сезоне еще не выигрывал.

Матч пройдет 2 октября, начало в 17:00.