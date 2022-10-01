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01 октября 2022, 21:45 |
78
0

Заря - Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

«Кривбасс» все еще без побед в сезоне

01 октября 2022, 21:45 |
78
0
Заря - Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

В матче 5-го тура УПЛ тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сыграет против своей бывшей команды «Зари». Представитель Кривого Рога в нынешнем сезоне еще не выигрывал.

Матч пройдет 2 октября, начало в 17:00.

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Источник Sport.ua
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