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  4. Кристал Пэлас – Челси – 1:2. Синие вырвали победу. Видео голов и обзор
Англия
01 октября 2022, 21:20 |
355
0

Кристал Пэлас – Челси – 1:2. Синие вырвали победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура АПЛ

01 октября 2022, 21:20 |
355
0
Кристал Пэлас – Челси – 1:2. Синие вырвали победу. Видео голов и обзор
ФК Челси. Пьер-Эмерик Обамеянг

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 9-го тура АПЛ между «Кристал Пэласом» и «Челси». Дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «Челси».

Отметим, что Обамеянг и Галлахер забили свои первые голы в футболке «синих».

Чемпионат Англии по футболу. 9-й тур

АПЛ. 1 октября

«Кристал Пэлас» – «Челси» – 1:2

Голы: Эдуард, 7 – Обамеянг, 38, Галлахер, 90

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Кристал Пэлас Пьер-Эмерик Обамеянг Конор Галлахер
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Источник Sport.ua
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