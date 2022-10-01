Кристал Пэлас – Челси – 1:2. Синие вырвали победу. Видео голов и обзор

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 9-го тура АПЛ между «Кристал Пэласом» и «Челси». Дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «Челси».

Отметим, что Обамеянг и Галлахер забили свои первые голы в футболке «синих».

Чемпионат Англии по футболу. 9-й тур

АПЛ. 1 октября

«Кристал Пэлас» – «Челси» – 1:2

Голы: Эдуард, 7 – Обамеянг, 38, Галлахер, 90