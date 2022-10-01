Англия01 октября 2022, 21:20 |
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Кристал Пэлас – Челси – 1:2. Синие вырвали победу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура АПЛ
01 октября 2022, 21:20 |
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Сегодня, 1 октября, состоялся матч 9-го тура АПЛ между «Кристал Пэласом» и «Челси». Дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «Челси».
Отметим, что Обамеянг и Галлахер забили свои первые голы в футболке «синих».
Чемпионат Англии по футболу. 9-й тур
АПЛ. 1 октября
«Кристал Пэлас» – «Челси» – 1:2
Голы: Эдуард, 7 – Обамеянг, 38, Галлахер, 90
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