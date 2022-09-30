В субботу, 1 сентября, в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» состоится матч девятого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Кристал Пэлас» и «Челси». Стартовый свисток рефери Криса Каваны из Манчестера прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Кристал Пэлас



Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра пользуется безапелляционной поддержкой руководства клуба, даже несмотря на далеко не самую выдающуюся полосу результатов, которые сопровождали его команду в последние несколько туров. Начинать сезон с дерби против «Арсенала» (0:2) и гостевого матча против «Ливерпуля» (1:1) было еще тем удовольствием, но даже в таких противостояниях «стекольщики» смотрелись в куда более выигрышном свете, чем во время встреч против «Манчестер Сити» (1:4), «Брентфорда» (1:1) и «Ньюкасла» (0:0).

Очевидно, что международная пауза для «Кристал Пэлас» подоспела очень вовремя. Команда, в том числе из-за траура по поводу смерти Королевы Елизаветы II на ровном месте получила более трех недель каникул, что вполне можно сравнить с еще одним периодом межсезонной подготовки, которая для английских клубов в этом году была уж слишком короткой. Есть все основания полагать, что футболисты Виейра будут находиться в хорошем расположении духа, однако принадлежность «Пэлас» к классу команд, которым уж очень важен игровой тонус, оставляет пространство для сомнений по поводу их готовности к очередному дерби.

Челси



Международная пауза была важна для каждой из команд АПЛ, кроме, быть может, «Манчестер Юнайтед», добывшего четыре победы кряду аккурат в начале осени. Лондонский «Челси» подобными достижениями похвастаться не мог, поэтому был доволен возможностью отдохнуть от футбола в течение двух недель. В отличии от соперника по предстоящей дуэли, «синие» имели возможность играть матчи Лиги чемпионов УЕФА, однако их результаты на групповом этапе данного турнира, на данный момент, откровенно не впечатляют.

Заходить на двухматчевую дуэль против итальянского «Милана» всего с одним баллом в активе, после встреч против загребского «Динамо» (0:1) и австрийского «Зальцбурга» (1:1) – то еще удовольствие, однако реалии таковы, что Грэму Поттеру, пока другие наставники позволяли себе отдохнуть, пришлось фактически с нуля проводить обучение команды новому стилю игры под своим руководством. История Томаса Тухеля в «Челси» в этом сезоне оказалась на удивление короткой, и это при серьезных финансовых вливаниях, которые производились непосредственно под его запросы. Навряд ли Поттер, после работы в «Брайтоне», привык к такому объему средств, которые есть у «Челси», однако уровень спрос с него это никак не снижает.

Ориентировочные составы



«Кристал Пэлас»: Гуайта – Митчелл, Гуэхи, Андерсен, Уорд – Эзе, Дукуре, Шлупп – Заха, Матета, Айю.

«Челси»: Менди – Кукурелья, Силва, Фофана – Чилвелл, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс – Стерлинг, Обамеянг, Маунт.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке нас ждет тяжелая победа фаворита. Нашей ставкой будет позиция – «Челси» победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 4.10 по линии Parimatch.

1 октября, суббота