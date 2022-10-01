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WTA
01 октября 2022, 15:40 |
272
0

Костюк не сыграет на турнире в Чехии

К сожалению, соревнования в Остраве пройдут без украинок

01 октября 2022, 15:40 |
272
0
Костюк не сыграет на турнире в Чехии
Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на хардовом турнире серии WTA 500 в Остраве (Чехия).

Марте нужно было пройти сито квалификации. В первом раунде ее соперницей была Анастасия Захарова, но Костюк не сыграет с ней.

Украинка снялась с турнира из-за болезни.

Ранее в первом раунде квалификации свой матч проиграла Дарья Снигур, а также Даяна Ястремская снялась с турнира из-за травмы запястья.

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Марта Костюк WTA Острава Анастасия Захарова
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Источник Sport.ua
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