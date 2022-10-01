Костюк не сыграет на турнире в Чехии

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на хардовом турнире серии WTA 500 в Остраве (Чехия).

Марте нужно было пройти сито квалификации. В первом раунде ее соперницей была Анастасия Захарова, но Костюк не сыграет с ней.

Украинка снялась с турнира из-за болезни.

Ранее в первом раунде квалификации свой матч проиграла Дарья Снигур, а также Даяна Ястремская снялась с турнира из-за травмы запястья.