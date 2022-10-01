WTA01 октября 2022, 15:40 |
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Костюк не сыграет на турнире в Чехии
К сожалению, соревнования в Остраве пройдут без украинок
01 октября 2022, 15:40 |
272
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Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на хардовом турнире серии WTA 500 в Остраве (Чехия).
Марте нужно было пройти сито квалификации. В первом раунде ее соперницей была Анастасия Захарова, но Костюк не сыграет с ней.
Украинка снялась с турнира из-за болезни.
Ранее в первом раунде квалификации свой матч проиграла Дарья Снигур, а также Даяна Ястремская снялась с турнира из-за травмы запястья.
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