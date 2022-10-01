Снигур проиграла в выигранном матче в квалификации турнира в Чехии
Дарья уступила 30-летней испанке
Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступление на турнире серии WTA 500 в Остраве (Чехия). В первом раундк квалификации украинка проиграла 30-летней испанке Георгине Гарсии Перес (WTA 344).
WTA 500 Острава. Хард в помещении. Квалификация
Георгина Гарсия Перес – Дарья Снигур – 4:6, 7:6 (7:5), 6:4
Отметим, что во втором сете Дарья уверенно побеждала со счетом 4:1* (30:0), но упустила преимущество, проиграла второй сет на тай-брейке и в третьей партии игру уже контролировала ее соперница.
Ранее Снигур также не смогла пробиться в основную сетку на турнире в Таллинне (Эстония).
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