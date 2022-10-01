перерыв 0 : 1
Украина. Первая лига01 октября 2022, 13:50 | Обновлено 01 октября 2022, 13:55
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Горняк-Спорт – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 1 октября в 14:00
01 октября 2022, 13:50 | Обновлено 01 октября 2022, 13:55
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В субботу, 1 октября, состоится перенесенный матч 13-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Горняк-Спорт» примет запорожский «Металлург». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
События матча
15’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Сад (Металлург Зп).
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