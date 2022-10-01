Первая лига. Разгром от Полесья, победа Металлурга

Состоялись три матча в рамках шестого тура Первой лиги. В группе А «Полесье» на выезде разгромило «Диназ». В группе Б «Металлург» Запорожье на выезде обыграл «Горняк-Спорт», а матч между «Полтавой» и «Черниговом» завершился вничью.

Группа А

«Диназ» - «Полесье» - 0:5

Голы: Будковский 11, 29, Кушниренко 35, Грицук 86, Шастал 89

Группа Б

СК «Полтава» - «Чернигов» - 1:1

Голы: Стрельцов 8 – Вовк 25

«Металлург» Запорожье – «Горняк-Спорт» - 1:0

Гол: Сад 15