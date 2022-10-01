Первая лига. Разгром от Полесья, победа Металлурга
«Полтава» и «Чернигов» сыграли вничью
Состоялись три матча в рамках шестого тура Первой лиги. В группе А «Полесье» на выезде разгромило «Диназ». В группе Б «Металлург» Запорожье на выезде обыграл «Горняк-Спорт», а матч между «Полтавой» и «Черниговом» завершился вничью.
Группа А
«Диназ» - «Полесье» - 0:5
Голы: Будковский 11, 29, Кушниренко 35, Грицук 86, Шастал 89
Группа Б
СК «Полтава» - «Чернигов» - 1:1
Голы: Стрельцов 8 – Вовк 25
«Металлург» Запорожье – «Горняк-Спорт» - 1:0
Гол: Сад 15
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