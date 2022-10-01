Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Разгром от Полесья, победа Металлурга
Чемпионат Украины
Диназ
01.10.2022, FT 0 : 5
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 октября 2022, 17:03 | Обновлено 01 октября 2022, 17:20
124
1

Первая лига. Разгром от Полесья, победа Металлурга

«Полтава» и «Чернигов» сыграли вничью

01 октября 2022, 17:03 | Обновлено 01 октября 2022, 17:20
124
1
Первая лига. Разгром от Полесья, победа Металлурга
ФК Полесье Житомир

Состоялись три матча в рамках шестого тура Первой лиги. В группе А «Полесье» на выезде разгромило «Диназ». В группе Б «Металлург» Запорожье на выезде обыграл «Горняк-Спорт», а матч между «Полтавой» и «Черниговом» завершился вничью.

Группа А

«Диназ» - «Полесье» - 0:5
Голы: Будковский 11, 29, Кушниренко 35, Грицук 86, Шастал 89

Группа Б

СК «Полтава» - «Чернигов» - 1:1
Голы: Стрельцов 8 – Вовк 25

«Металлург» Запорожье – «Горняк-Спорт» - 1:0
Гол: Сад 15

По теме:
Карпаты Львов – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Диназ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Горняк-Спорт – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига Украины Диназ Вышгород Полесье Житомир Полтава Чернигов Металлург Запорожье Горняк-Спорт
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Футбол | 01 октября 2022, 08:35 9
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки

Наставник национальной сборной Украины может возглавить одну из юношеских команд

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Война | 30 сентября 2022, 17:27 36
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский

Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 01.10.2022, 11:00
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал
Футбол | 01.10.2022, 12:40
ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал
ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Футбол | 01.10.2022, 12:10
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Veter
Будковский, Шастал, и мабуть Усик
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. УСИК – кремлеву: «Вам не удастся сломить дух наших парней»
ВИДЕО. УСИК – кремлеву: «Вам не удастся сломить дух наших парней»
30.09.2022, 20:16 1
Бокс
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
30.09.2022, 18:58 5
Футбол
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
30.09.2022, 02:42
Футбол
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
29.09.2022, 20:43 7
Футбол
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
01.10.2022, 09:42 4
Бокс
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
01.10.2022, 02:40
Биатлон
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
29.09.2022, 20:19
Баскетбол
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
29.09.2022, 17:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности