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Полтава
01.10.2022 12:00 - : -
Чернигов
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Украина. Первая лига
01 октября 2022, 10:58 | Обновлено 01 октября 2022, 11:08
35
0

Полтава – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 1 октября в 12:00

01 октября 2022, 10:58 | Обновлено 01 октября 2022, 11:08
35
0
Полтава – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 1 октября, состоится матч 6-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Полтава» сыграет против «Чернигова». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.

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Источник Sport.ua
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