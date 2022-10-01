Украина. Первая лига01 октября 2022, 10:58 | Обновлено 01 октября 2022, 11:08
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Полтава – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 1 октября в 12:00
01 октября 2022, 10:58 | Обновлено 01 октября 2022, 11:08
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В субботу, 1 октября, состоится матч 6-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Полтава» сыграет против «Чернигова». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.
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