Украина. Первая лига01 октября 2022, 08:17 |
22
0
Диназ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 1 октября в 14:00
01 октября 2022, 08:17 |
22
0
В субботу, 1 октября, состоится матч 6-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Диназ» из Вышгорода примет житомирское «Полесье». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 30 сентября 2022, 17:27 36
Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский
Баскетбол | 01 октября 2022, 03:56 0
Украинский баскетболист набрал 11 очков
Футбол | 30.09.2022, 13:39
Футбол | 30.09.2022, 21:24
Футбол | 30.09.2022, 19:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.09.2022, 13:24 2
30.09.2022, 01:55 1
30.09.2022, 19:59 5
30.09.2022, 00:05 1
30.09.2022, 11:20 2
29.09.2022, 20:43 7
29.09.2022, 10:29
29.09.2022, 18:26 45