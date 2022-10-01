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Диназ
01.10.2022 14:00 - : -
Полесье
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Украина. Первая лига
01 октября 2022, 08:17 |
22
0

Диназ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 1 октября в 14:00

01 октября 2022, 08:17 |
22
0
Диназ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 1 октября, состоится матч 6-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Диназ» из Вышгорода примет житомирское «Полесье». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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