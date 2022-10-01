Дмитрий Хлебас помог своему клубу вырвать победу в чемпионате Армении

В поединке 9 тура чемпионата Армении «Урарту» на выезде обыграл «Арарат» со счетом 2:0.

Украинский форвард Дмитрий Хлебас, выступающий за «Урарту», вышел на замену на 84-й минуте, а на 90-й открыл счет в матче. На пятой компенсированной минуте «Урарту» удвоил преимущество.

В поединке принял участие еще один украинец, который играет в «Урарту». Евгений Цымбалюк провел на поле весь матч.

На данный момент «Урарту» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Армении.