ВИДЕО. Начал камбэк. Воспитанник Динамо спас команду от поражения

6 марта украинский футболист – Антон Братков – помог клубу «Урарту» не проиграть в 17-м туре чемпионата Армении.

Опытный защитник вышел в стартовом составе на матч с клубом «Гандзасар» и отметился голом, поучаствовав в камбэке команды.

«Урарту» проиграл первый тайм со счетом 0:2, но именно Братков начал спасение.

После гола украинца «Урарту» взял себя в руки и забил еще один мяч, сравняв счёт и доведя игру до ничьей – 2:2.

Участником камбэка также стал еще один украинец – Евгений Цымбалюк, который сыграл в паре с Братковым. В запасе «Урарту» остался Артём Полярус.

А за хозяев все 90 минут отыграл молодой игрок из Украины – Данило Малов.

Чемпионат Армении. 17-й тур, 6 марта

«Гандзасар» – «Урарту» – 2:2

Голы: Канда, 6, Ахуангбо, 13 – Братков, 48, Агасарян, 74

Видео голов и обзор матча: