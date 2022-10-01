Бавария – Байер – 4:0. Разгром от мюнхенцев. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Бундеслиги
Вчера, 30 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Германии по футболу между «Баварией» и «Байером».
Игра завершилась со счетом 4:0.
Сейчас «Бавария» находится на втором месте в таблице Бундеслиги, имея в своем активе 15 очков после 8 туров. «Байер», в свою очередь, находится в зоне вылета с 5 очками.
Чемпионат Германии по футболу. 8-й тур
Бундеслига. 30 сентября
«Бавария» – «Байер» – 4:0
Голы: Сане, 3, Мусиала, 17, Мане, 39, Мюллер, 84
Смотрите видео голов и обзор матча:
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