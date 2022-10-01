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  4. Бавария – Байер – 4:0. Разгром от мюнхенцев. Видео голов и обзор матча
Германия
01 октября 2022, 01:05 |
99
0

Бавария – Байер – 4:0. Разгром от мюнхенцев. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Бундеслиги

01 октября 2022, 01:05 |
99
0
Бавария – Байер – 4:0. Разгром от мюнхенцев. Видео голов и обзор матча

Вчера, 30 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Германии по футболу между «Баварией» и «Байером».

Игра завершилась со счетом 4:0.

Сейчас «Бавария» находится на втором месте в таблице Бундеслиги, имея в своем активе 15 очков после 8 туров. «Байер», в свою очередь, находится в зоне вылета с 5 очками.

Чемпионат Германии по футболу. 8-й тур

Бундеслига. 30 сентября

«Бавария» – «Байер» – 4:0

Голы: Сане, 3, Мусиала, 17, Мане, 39, Мюллер, 84

Смотрите видео голов и обзор матча:

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Источник Sport.ua
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