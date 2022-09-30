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Бавария
30.09.2022 21:30 - : -
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30 сентября 2022, 00:43 | Обновлено 30 сентября 2022, 01:55
27
0

Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Чемпион не на своем месте, однако «Неверкузену» сейчас еще хуже

30 сентября 2022, 00:43 | Обновлено 30 сентября 2022, 01:55
27
0
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 30 сентября, в Мюнхене на «Альянц Арене» состоится матч восьмого тура чемпионата Германии по футболу, в котором сыграют мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер». Стартовый свисток арбитра Тобиаса Штилера из Обертсхаузена прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Бавария


Десять последних лет мюнхенская «Бавария» является неизменным чемпионом Германии, над чем уже в открытую ехидно отпускают издевки фанаты по всей футбольной Европе. Однако на старте этого сезона коллектив Юлиана Нагельсманна подает достаточно четкий сигнал возможного завершения гегемонии. Четыре матча подряд флагман Бундеслиги терпит неудачи при попытках добыть три очка, при этом противостоят «Баварии» команды отнюдь не передового эшелона. Менхенгладбахская «Боруссия», берлинский «Унион» (дважды по 1:1), «Штутгарт» (2:2), а также «Аугсбург» (0:1) – коллективы, которые уже успели поставить под сомнение успешность текущей кампании.

Легкость, с которой «Рекордмайстер» при этом продвигается групповым этапом Лиги чемпионов УЕФА, вызывает удивление и откровенное непонимание причин настолько неудачной игры в чемпионате. «Бавария» выиграет свой квартет досрочно с максимальной вероятностью, если дважды обыграет чешскую «Викторию» Пльзень в последовательных встречах, но что делать с календарем в чемпионате, где в ближайшие две недели придется играть против дортмундской «Боруссии» и «Фрайбурга», которые уже постепенно отрываются от футболистов Нагельсманна. Есть только две команды, которые не побеждали дольше, чем мюнхенцы в чемпионате, на данный момент – «Штутгарт» и «Бохум», и есть большие сомнения, что чемпион и самый результативный коллектив текущего розыгрыша хочет на них ровняться.

Байер


Если в контексте «Баварии» мы уверенно заявляем, что в расположении хозяев будущей встречи все идет плохим образом, то что тогда говорить о леверкузенском «Байере», который попросту провалил начало сезона? Одна победа за семь матчей – не тот исход, которого могли ожидать от футболистов Герадо Сеоане на фоне успешного сохранения состава образца прошлого года во время летней трансферной кампании. Однако «фармацевты» тогда финишировали третьими, а сейчас идут на 17 месте. Результат, который заставляет задуматься о многом.

Относительно легко можно поверить, что «Байер» просто не с той ноги начал для себя новый футбольный год. Оптимистично настроенные болельщики при этом могут попробовать заглянуть в выступления своей команды в Лиге чемпионов, в надежде отыскать там более-менее успешное продвижение. И действительно, леверкузенцы нанесли поражение мадридскому «Атлетико» (2:0), что в их критическом состоянии уже было достаточно большим успехом. В отличии от поражения бельгийскому «Брюгге» (0:1), которое в последствии может стоить им очень дорого. Календарь последующих матчей у команды Сеоане легче не станет – «Порту», «Шальке» и «Айнтрахт» буквально вынуждают цепляться за очки уже на поле действующего чемпиона.

Ориентировочные составы


«Бавария»: Нойер – Дэвис, Упамекано, Де Лигт, Павар – Горецка, Киммих – Гнабри, Мусиала, Сане – Мане.

«Байер»: Градецки – Тапсоба, Та, Куссуну – Баккер, Андрих, Демирбай, Фримпонг – Диаби, Хадсон-Одои – Шик.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре нас ожидает классический немецкий результативный футбол с итоговым перевесом хозяев. Нашей ставкой будет позиция – «Бавария» победит и ТБ 3.5 с коэффициентом 2.15 по линии Parimatch.

30 сентября, пятница

«Бавария» – «Байер»
Мюнхен. «Альянц Арена». 21:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta Sports
Арбитр: Тобиас Штилер (Обертсхаузен, Германия)
Прогноз Sport.ua – 3:1
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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