Бавария не оставила шансов Байеру. Мане забил впервые с конца августа
Мюнхенский клуб разгромил гостей из Леверкузена
Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Германии по футболу между «Баварией» и «Байером».
Уже в первом тайме мюнхенский клуб обеспечил себе комфортное преимущество. После первой 45-минутке хозяева лидировали со счетом 3:0, а на 84-й минуте Томас Мюллер поставил жирную точку своим четвертым безответным голом.
К слову, 3-й гол в игре забил Садио Мане, который последний раз отличался за немецкий клуб еще в конце августа.
Сейчас «Бавария» находится на втором месте в таблице Бундеслиги, имея в своем активе 15 очков после 8 туров. «Байер», в свою очередь, находится в зоне вылета с 5 очками.
Чемпионат Германии по футболу. 8-й тур
Бундеслига. 30 сентября
«Бавария» – «Байер» – 4:0
Голы: Сане, 3, Мусиала, 17, Мане, 39, Мюллер, 84
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