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Чемпионат Германии
Бавария
30.09.2022, FT 4 : 0
Байер
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Германия
30 сентября 2022, 23:56 | Обновлено 01 октября 2022, 00:00
201
0

Бавария не оставила шансов Байеру. Мане забил впервые с конца августа

Мюнхенский клуб разгромил гостей из Леверкузена

30 сентября 2022, 23:56 | Обновлено 01 октября 2022, 00:00
201
0
Бавария не оставила шансов Байеру. Мане забил впервые с конца августа
Instagram

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Германии по футболу между «Баварией» и «Байером».

Уже в первом тайме мюнхенский клуб обеспечил себе комфортное преимущество. После первой 45-минутке хозяева лидировали со счетом 3:0, а на 84-й минуте Томас Мюллер поставил жирную точку своим четвертым безответным голом.

К слову, 3-й гол в игре забил Садио Мане, который последний раз отличался за немецкий клуб еще в конце августа.

Сейчас «Бавария» находится на втором месте в таблице Бундеслиги, имея в своем активе 15 очков после 8 туров. «Байер», в свою очередь, находится в зоне вылета с 5 очками.

Чемпионат Германии по футболу. 8-й тур

Бундеслига. 30 сентября

«Бавария» – «Байер» – 4:0

Голы: Сане, 3, Мусиала, 17, Мане, 39, Мюллер, 84

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Источник Sport.ua
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