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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 00:30 | Обновлено 01 октября 2022, 00:43
79
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия

В Ковалевке состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги

01 октября 2022, 00:30 | Обновлено 01 октября 2022, 00:43
79
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия
ФК Колос Ковалевка

В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Черноморец» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Александрия».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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