В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Черноморец» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Александрия».