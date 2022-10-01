Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия
В Ковалевке состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 2 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Александрии».
Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Черноморец» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Александрия».
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