В субботу, 1 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Шахтер».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 17:00.

«Металлист» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Шахтер»., за которой следите здесь.