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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 22:35 |
276
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Шахтер

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 5-го тура украинской Премьер-лиги

30 сентября 2022, 22:35 |
276
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Шахтер
ФК Шахтер

В субботу, 1 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Шахтер».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 17:00.

«Металлист» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Шахтер»., за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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avk2307
Бажаю Металісту перемоги
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