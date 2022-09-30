Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 22:35 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Шахтер
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 5-го тура украинской Премьер-лиги
30 сентября 2022, 22:35 |
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В субботу, 1 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Шахтер».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 17:00.
«Металлист» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «2+2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Шахтер»., за которой следите здесь.
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