Клопп прокомментировал назначение Де Дзерби в Брайтон

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение бывшего наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби на пост коуча «Брайтона».

«Брайтон» проделывает невероятную работу, а Де Дзерби делал ее в «Сассуоло», а затем в «Шахтере». Наверное, большинство людей помнят их игру против «Реала», действительно хорошую игру - и это заслуга Де Дзерби. Он смелый тренер, он очень влиятельный».

«Я не знаю, насколько хорош его английский на данный момент, и это может быть проблемой. Но, кроме этого, его футбольные идеи подходят «Брайтону». Впрочем, мы, очевидно, не знаем, чего ожидать. Чего стоит старый «Брайтон» и чего – новый «Брайтон»? Единственное, что мы знаем, это то, что это действительно хорошая команда, и у них были хорошие результаты перед паузой», - заявил Клопп.

Отметим, что 1 октября Де Дзерби дебютирует в качестве главного тренера «Брайтона» в гостевом поединке 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля» на выезде.