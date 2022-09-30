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Англия
30 сентября 2022, 18:52 | Обновлено 30 сентября 2022, 18:56
956
0

Клопп прокомментировал назначение Де Дзерби в Брайтон

Немецкий специалист «отвесил» порцию комплиментов в адрес экс-наставника «Шахтера»

30 сентября 2022, 18:52 | Обновлено 30 сентября 2022, 18:56
956
0
Клопп прокомментировал назначение Де Дзерби в Брайтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение бывшего наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби на пост коуча «Брайтона».

«Брайтон» проделывает невероятную работу, а Де Дзерби делал ее в «Сассуоло», а затем в «Шахтере». Наверное, большинство людей помнят их игру против «Реала», действительно хорошую игру - и это заслуга Де Дзерби. Он смелый тренер, он очень влиятельный».

«Я не знаю, насколько хорош его английский на данный момент, и это может быть проблемой. Но, кроме этого, его футбольные идеи подходят «Брайтону». Впрочем, мы, очевидно, не знаем, чего ожидать. Чего стоит старый «Брайтон» и чего – новый «Брайтон»? Единственное, что мы знаем, это то, что это действительно хорошая команда, и у них были хорошие результаты перед паузой», - заявил Клопп.

Отметим, что 1 октября Де Дзерби дебютирует в качестве главного тренера «Брайтона» в гостевом поединке 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля» на выезде.

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Источник Yahoo Sports
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