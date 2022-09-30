Украина. Первая лига30 сентября 2022, 06:23 | Обновлено 30 сентября 2022, 06:27
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Кремень – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 сентября в 12:00 видеотрансляцию матча 6-го тура Первой лиги
30 сентября 2022, 06:23 | Обновлено 30 сентября 2022, 06:27
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30 сентября проходят стартовые матчи 6-го тура Первой лиги.
Первая лига. 6-й тур, 30 сентября
12:00. Кремень Кременчуг – Оболонь Киев
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