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Кремень
30.09.2022 12:00 - : -
Оболонь
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Украина. Первая лига
30 сентября 2022, 06:23 | Обновлено 30 сентября 2022, 06:27
8
0

Кремень – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 сентября в 12:00 видеотрансляцию матча 6-го тура Первой лиги

30 сентября 2022, 06:23 | Обновлено 30 сентября 2022, 06:27
8
0
Кремень – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

30 сентября проходят стартовые матчи 6-го тура Первой лиги.

Первая лига. 6-й тур, 30 сентября

12:00. Кремень Кременчуг – Оболонь Киев

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Источник Sport.ua
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