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Украина. Первая лига
30 сентября 2022, 15:10 | Обновлено 30 сентября 2022, 15:11
133
0

Первая лига. Оболонь разгромила Кремень

«Пивовары» одержали уверенную победу на выезде

30 сентября 2022, 15:10 | Обновлено 30 сентября 2022, 15:11
133
0
Первая лига. Оболонь разгромила Кремень
ФК Оболонь

В первом поединке шестого тура Первой лиги один из лидеров группы Б – «Оболонь» на выезде разгромила «Кремень». «Пивовары» сделали игру еще в первой половине, забив в ворота соперника три мяча. Дублем отличился Виталий Груша, а точку в поединке поставил опытный Александр Батальский, для которого этот гол стал уже третьим в сезоне.

После шести туров в активе «Оболони» 13 очков, у «Кремня» осталось 7.

Первая лига. Группа Б. 6-й тур

«Кремень» – «Оболонь» – 0:3
Голы: Груша, 4 (0:1). Груша, 11 (0:2). Батальский, 43 (0:3).

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Источник Sport.ua
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