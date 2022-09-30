Первая лига. Оболонь разгромила Кремень
«Пивовары» одержали уверенную победу на выезде
В первом поединке шестого тура Первой лиги один из лидеров группы Б – «Оболонь» на выезде разгромила «Кремень». «Пивовары» сделали игру еще в первой половине, забив в ворота соперника три мяча. Дублем отличился Виталий Груша, а точку в поединке поставил опытный Александр Батальский, для которого этот гол стал уже третьим в сезоне.
После шести туров в активе «Оболони» 13 очков, у «Кремня» осталось 7.
Первая лига. Группа Б. 6-й тур
«Кремень» – «Оболонь» – 0:3
Голы: Груша, 4 (0:1). Груша, 11 (0:2). Батальский, 43 (0:3).
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