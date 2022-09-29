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  4. Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Лига наций
29 сентября 2022, 19:04 | Обновлено 29 сентября 2022, 19:13
2263
4

Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией

Футбольный эксперт считает, что комментаторы должны вести себя проще

29 сентября 2022, 19:04 | Обновлено 29 сентября 2022, 19:13
2263
4
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
YouTube

Экс-футболист и футбольный эксперт Виктор Леоненко назвал странную причину, почему сборная Украины не смогла обыграть команду Шотландии (0:0) в шестом туре Лиги наций.

«Перед игрой опять начались подленькие разговоры, начали считать деньги. Вацко опять посчитал деньги Шевченко и Петракова. Скоро, мне кажется, Вацко уже будет и состав назначать. Где вы видели, что комментатор подсказывает главному тренеру сборной страны, кого брать, кого ставить, а кого – нет?», – сказал Леоненко.

Отметим, что сборная Украины осталась во втором по престижности дивизионе Лиги наций.

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Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Украина - Шотландия Виктор Вацко
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Источник FanDay
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Комментарии 4
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pricolist
Взагалі-то для цього і існує журналістика, щоби рахувати чужі гроші, дізнаватись цікаву інформацію і тд. Дивний Леоненко.
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+1
Remark
Опять ошибка в статье от спорт.юа, какой еще ФУТБОЛЬНЫЙ эксперт!? Запомните, раз и навсегда, он эксперт-фелинологам.
Ну, и этого кошатника явно жаба давит, так как он себя считает лучшим в МИРЕ знатоком составов, иногда даже не зная имен и фамилий игроков (типа: вот тот блондин под 9 номером). И только ему дана такая честь разбирать игры и выдавать комментарии по поводу стартовых составов и кто как сыграл.
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0
Макс Максов
Ну так, в любій незрозумілій ситуації, винуватий Вацко! Ще Циганика треба було приплести...
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0
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