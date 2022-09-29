Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Футбольный эксперт считает, что комментаторы должны вести себя проще
Экс-футболист и футбольный эксперт Виктор Леоненко назвал странную причину, почему сборная Украины не смогла обыграть команду Шотландии (0:0) в шестом туре Лиги наций.
«Перед игрой опять начались подленькие разговоры, начали считать деньги. Вацко опять посчитал деньги Шевченко и Петракова. Скоро, мне кажется, Вацко уже будет и состав назначать. Где вы видели, что комментатор подсказывает главному тренеру сборной страны, кого брать, кого ставить, а кого – нет?», – сказал Леоненко.
Отметим, что сборная Украины осталась во втором по престижности дивизионе Лиги наций.
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Ну, и этого кошатника явно жаба давит, так как он себя считает лучшим в МИРЕ знатоком составов, иногда даже не зная имен и фамилий игроков (типа: вот тот блондин под 9 номером). И только ему дана такая честь разбирать игры и выдавать комментарии по поводу стартовых составов и кто как сыграл.