Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией

Экс-футболист и футбольный эксперт Виктор Леоненко назвал странную причину, почему сборная Украины не смогла обыграть команду Шотландии (0:0) в шестом туре Лиги наций.

«Перед игрой опять начались подленькие разговоры, начали считать деньги. Вацко опять посчитал деньги Шевченко и Петракова. Скоро, мне кажется, Вацко уже будет и состав назначать. Где вы видели, что комментатор подсказывает главному тренеру сборной страны, кого брать, кого ставить, а кого – нет?», – сказал Леоненко.

Отметим, что сборная Украины осталась во втором по престижности дивизионе Лиги наций.