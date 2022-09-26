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  4. Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
Лига конференций
26 сентября 2022, 16:49 |
549
0

Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной

Журналист считает, что Петраков - удобный для УАФ тренер

26 сентября 2022, 16:49 |
549
0
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
uaf.ua

Журналист Виктор Вацко рассказал о том, что тренер сборной Украины Александр Петраков является удобным для УАФ наставником.

Известно, что контракт Петракова истекает в конце этого года.

«Говорят о том, что Петраков работает за 10 тысяч долларов в месяц. По сути, тренерский штаб обходится УАФ в копейки. Кроме того, в сравнении с Шевченко Петраков очень удобный тренер. Андрей Шевченко был очень требовательным наставником по поводу логистики, быта и всего остального вокруг футбола. Петраков не создает давления на менеджмент УАФ, а работает с тем, что дают».

«И впереди у нас смена поколений в сборной, многим игрокам за 30 лет. И заменить Ярмоленко, Степаненко и других будет тяжело. И УАФ, принимая решение о тренере, должна это понимать».

«Есть много вопросов, но я надеюсь, что выводы после ситуации в прошлом году сделают, и с тренером определятся раньше, чем за две недели до старта отбора Евро-2024», - сказал Вацко.

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Виктор Вацко Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник Вацко Live
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