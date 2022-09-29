Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Колос
В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 5-го тура украинской Премьер-лиги
В пятницу, 30 сентября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Колос».
Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Начало встречи в 17:00.
«Металлист 1925» - «Колос». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» - «Колос»., за которой следите здесь.
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