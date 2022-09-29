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Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 16:25 | Обновлено 29 сентября 2022, 16:27
80
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Колос

В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 5-го тура украинской Премьер-лиги

29 сентября 2022, 16:25 | Обновлено 29 сентября 2022, 16:27
80
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Колос
ФК Металлист 1925

В пятницу, 30 сентября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Колос».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Начало встречи в 17:00.

«Металлист 1925» - «Колос». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» - «Колос»., за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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